Criscito e Murgita si presentano, Il Secolo XIX: "Genoa, riprenditi subito i tuoi tifosi"

"Criscito e Murgita si presentano: Genoa, riprenditi subito i tuoi tifosi", scrive oggi Il Secolo XIX in prima pagina. "La squadra, dopo la sconfitta, era un po’ più triste dopo la sconfitta, ma è normale. Abbiamo cercato di cancellare, a livello di testa, questa partita concentrandoci su quella successiva. Cancellare la sconfitta contro la Cremonese è prioritario e pensare a Reggio Emilia, gara da affrontare da Genoa" ha detto Murgita.

Gli ha fatto eco Mimmo Criscito: "Non c’è tempo per le emozioni in questo momento. Sono arrivato qui da ragazzino e ora, dopo tre anni di settore giovanile, ho questa opportunità. La cosa più importante sarà quella di domani. Dovrò mettere da parte questo".

La Samp ultima - In prima pagina c'è spazio anche per il disastro Samp. Blucerchiati ultimi in classifica in Serie B, sconfitti in casa dal Mantova e ultimi in classifica insieme a un'altra ligure, lo Spezia.