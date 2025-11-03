Roma, Svilar crede nel percorso con Gasperini: "Non è giusto, è giustissimo"

Mile Svilar, portiere della Roma, ha parlato ai canali ufficiali della società giallorossa dopo la sconfitta di ieri sera per 1-0 sul campo del Milan: "Peccato di non prendere punti dopo una prestazione così positiva, poi in questo stadio è un peccato, però andiamo avanti e giovedì ci siamo di nuovo".

Secondo Svilar questo della Roma sotto la guida di Gasperini è il giusto percorso per crescere? Il portiere non sembra proprio avere alcun dubbio: "È quello giustissimo secondo me".

Anche ieri sera Svilar si è disimpegnato bene. Voto 6,5 per il portiere della Roma nelle pagelle di TMW della partita persa 1-0 con il Milan. Con la seguente motivazione: "Quasi mai impegnato nei primi 45 minuti, può fare poco sul tocco vincente di Pavlovic a due passi dalla porta. Ad inizio ripresa evita la goleada con un paio di ottimi interventi, risultando nel complesso il migliore dei suoi".