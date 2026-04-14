Lazio sconfitta dalla Fiorentina, Il Messaggero evidenzia: "Negato un rigore"
Una Fiorentina formato unico. Dopo il Verona, piega anche la Lazio di misura (1-0) con uno stacco di testa imparabile firmato da Gosens nella prima frazione del match del Franchi, tuttavia Il Messaggero in prima pagina evidenzia un fatto: "Negato un rigore", la sottolineatura del quotidiano romano. L'episodio degno di nota è quello del secondo tempo, riguarda Noslin (ammonito per simulazione) per il contatto con Mandragora.
Richiamato al VAR, l'arbitro Fabbri ha valutato nuovamente l'intervento del centrocampista viola per un possibile calcio di rigore per la Lazio, confermando però la valutazione iniziale: niente penalty, quindi, e confermata l'ammonizione all'olandese.
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, in proposito è stato lapidario in conferenza stampa post-partita: "C'era il rigore su Noslin? Stanno arbitrando ognuno per i cazzi propri. Se lo chiedi a me i rigori sono altri, se mi chiedi se era rigore con i parametri di questa stagione ti dico di si".
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