TMW Grosso da Sassuolo alla Fiorentina? Per i neroverdi tra le idee c'è anche Aquilani

La Fiorentina che con la vittoria di ieri sera contro la Lazio ha messo un mattone pesantissimo verso la corsa per la salvezza, ha in mente un nome su tutti per la prossima stagione. Come anticipato nella giornata di ieri è quello di Fabio Grosso, tecnico del Sassuolo, che il riferimento del club e uomo mercato Fabio Paratici conosce sin dai tempi della Juventus dove l'ex Nazionale e Campione del Mondo azzurro guidava la formazione Primavera. Stile di gioco, comunicazione, prospettive, tutti fattori che convincono i Viola. Grosso non è l'unico nome, ma è ad oggi quello in testa in shortlist.

E il Sassuolo? Ancora da parte del club neroverde non c'è una decisione presa (aspetta chiaramente in primis le evoluzioni sul futuro di Grosso), ma non sta certamente a guardare. Per questo la dirigenza del club della famiglia Squinzi cerca di capire il profilo più giusto per l'eventuale futuro e l'identikit non si discosta dalle ultime scelte: italiano, di prospettiva, capace di giocare un calcio propositivo e che abbia familiarità coi giovani. Con uno stile comunicativo e comportamentale che vada in scia agli ultimi avuti, inoltre.

Per questo in shortlist c'è anche Alberto Aquilani, che ha iniziato la carriera da allenatore con la Primavera della Fiorentina e che ora sta facendo ottime cose a Catanzaro. L'ex centrocampista tra le altre di Roma e Liverpool, per stile di gioco e proposta piace molto (anche lui, non è l'unico) al club neroverde.