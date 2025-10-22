Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, mercoledì 22 ottobre
Le aperture di oggi, mercoledì 22 ottobre, si concentrano per la maggior parte sulla vittoria dell'Inter in Champions League in Belgio contro l'Union Saint Gilloise per 4-0- Una vera e propria vittoria rotonda che lancia l'Inter al primo posto in classifica nel girone europeo. Lo stesso non si può dire del Napoli, che crolla malamente ad Eindovhen 6-2, dopo essere rimasti nel secondo in dieci a causa dell'espulsione di Lucca.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
