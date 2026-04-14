Malagò-Abete, Allegri sfida Conte. La Gazzetta dello Sport titola: "Duelli d'Italia"

L'Italia è in un momento di transizione. In seguito all'esclusione dalla terza Coppa del Mondo, la Federcalcio cambierà radicalmente dopo le dimissioni dell'ex presidente Gravina, mentre lottano per un posto sulla poltrona Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Nel frattempo è libera anche la panchina da commissario tecnico degli Azzurri, per la quale scatta la sfida tra Max Allegri e Antonio Conte. "Duelli d'Italia", titola in prima pagina La Gazzetta dello Sport.

"Thurambo". Nel titolo proposto in taglio alto si parla del centravanti francese che, al contrario degli ultimi mesi, non è più in discussione per l'Inter. Il progetto ruoterà ancora attorno a Marcus, al contrario invece di Alessandro Bastoni: tolto dopo un tempo al Sinigaglia contro il Como per una prestazione affannata, il difensore italiano si appresta a cambiare aria. E il club nerazzurro accelera le trattative di cessione al Barcellona.

"Juve di stelle". Ha parlato nelle ultime ore l'amministratore delegato bianconero Comolli: "Silva e Alisson? I big intrigati da noi, colpi per vincere", ha dichiarato il dirigente francese di 54 anni. Mettono radici dunque le indiscrezioni circolate più volte riguardo il centrocampista portoghese in uscita a costo zero dal Manchester City, così come il possibile approdo del portiere brasiliano dal Liverpool.