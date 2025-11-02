13 secondi e il Parma passa in vantaggio nel derby col Bologna: a segno Bernabé
Appena 13 secondi di gioco e il Parma è già avanti nel derby emiliano contro il Bologna grazie alla rete di Adrian Bernabé. Sul rilancio lungo di Suzuki, il numero 10 gialloblù sfrutta un rimpallo favorevole tra Benedyczak e Lucumi per spedirla alle spalle di Skorupski di piatto destro
