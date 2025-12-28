Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
166 volte Lautaro Martinez: è a -5 dal podio dei bomber all-time dell'Inter

166 volte Lautaro Martinez: è a -5 dal podio dei bomber all-time dell'InterTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 23:00Serie A
Daniele Najjar

Un altro graffio di Lautaro Martinez, che firma la vittoria dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta grazie all'assist fornitogli da Francesco Pio Esposito. Si tratta della rete numero 165 (in 355 apparizioni) del Toro con la maglia nerazzurra: l'argentino è il quarto bomber più prolifico di sempre della storia del club, considerando tutte le competizioni.

Il prossimo obiettivo? Agganciare il podio all-time della storia dell'Inter: Roberto Boninsegna dista solamente 5 reti, visto che è a quota 171. Vediamo di seguito la classifica all-time dei marcatori dell'Inter in tutte le competizioni.

La classifica marcatori all-time dell'Inter
1. Giuseppe Meazza 284 gol in 408 presenze
2. Alessandro Altobelli 209 gol in 466 presenze
3. Roberto Boninsegna 171 gol in 287 presenze
4. Lautaro Martinez 166 gol in 355 presenze
5. Sandro Mazzola 161 gol in 565 presenze

