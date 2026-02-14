Juventus, Chiellini: "Lautaro è un killer, McKennie potrebbe fronteggiare Dimarco"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dal derby d'Italia con l'Inter: "Credo che innanzitutto conti la prestazione, negli ultimi due mesi abbiamo dato continuità e farlo anche stasera contro la squadra più forte del campionato sarebbe un'ulteriore conferma della crescita che stiamo avendo. Bisogna limitare al massimo gli errori, correggerli quando capitano: un risultato sarebbe importante per la classifica e per tutto".

McKennie potrebbe agire dalle parti di Dimarco?

"Può capitare, dipenda anche da come si accoppieranno i giocatori. L'Inter gioca in un modo un po' diverso con le due mezzali, ormai il calcio è talmente fluido e di movimento che dovremo essere bravi ad adattarci. Una delle più grandi qualità di McKennie è proprio quella di adattarsi velocemente a quello che richiede la partita, la zona più o meno sarà quella: vedremo se fronteggerà più Dimarco o altri giocatori".

Come si fermano Lautaro e Thuram?

"A Marcus va tolta il più possibile la profondità, perché è molto bravo ad aprirsi e allungare la squadra. Se riusciamo a scappare non giocandosela alla pari facendo bene le preventive con un uomo che si stacca dietro è importante. Lautaro è pericoloso negli ultimi venti metri, magari se è lontano dalla porta puoi lasciargli di più il pallone ma quando comincia ad arrivare in area diventa un killer incredibile. Bisogna togliergli l'attacco del primo palo, perché in quello è fortissimo. Ha avuto una crescita esponenziale negli anni, soprattutto nel carisma e in come guida la squadra perché i movimenti li faceva anche qualche anno fa".