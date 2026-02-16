In Serie A una delle peggiori classifiche marcatori di sempre? Sì, per due motivi: il dato

La sfida di questa sera tra Cagliari e Lecce non sposterà gli equilibri al vertice di una classifica marcatori che in questo momento, dopo 25 giornate di Serie A, vede un solo giocatore in doppia cifra. Che ci spiega come quest'anno gli attaccanti stiano riscontrando più difficoltà nell'andare a segno rispetto agli anni scorsi. Se il campionato italiano 2024/25 è stato caratterizzato dalle reti di due attaccanti italiani - primo posto finale per Mateo Retegui, secondo per Moise Kean - quest'anno con l'ex Atalanta volato in Arabia Saudita e il centravanti della Fiorentina alle prese con un campionato completamente diverso allo scorso lo scenario è molto diverso.

Escludendo chi è arrivato a gennaio, e quindi soprattutto quel Malen che in un mese ha realizzato cinque gol con la Roma, c'è un solo giocatore che a questo punto del campionato ha mantenuto una media superiore al gol ogni due partite. Trattasi di Lautaro Martinez, 14 reti in 25 gare di campionato. L'attaccante argentino è oggi l'unico calciatore in doppia cifra della Serie A, a +6 sui secondi in graduatoria. Un risultato importante anche perché ottenuto senza calciare rigori, ma che spiega la penuria di reti di chi è alle sue spalle ancor prima delle sue indiscutibili qualità.

Già, perché oggi i migliori marcatori dopo Lautaro sono giocatori che hanno realizzato otto reti. Ci sono Nico Paz e Anastasios Douvikas del Como, ci sono i giocatori simbolo di Napoli, Juventus e Milan: Rasmus Hojlund, Kenan Yildiz e Christian Pulisic.

E qui emerge l'altro dato di una classifica marcatori decisamente anomala. Povera, ma anche preoccupante per i colori azzurri e per il commissario tecnico Gennaro Gattuso. Dopo due/terzi di Serie A i migliori marcatori italiani sono dietro. Sono Moise Kean e Riccardo Orsolini, entrambi a quota sette reti. A sei ci sono Mandragora, Colombo e Scamacca, seguono a quota 5 gol Dimarco e Pinamonti. Francesco Pio Esposito, la grande speranza in vista dei play-off di marzo, fin qui ha realizzato quattro gol in Serie A. Sei contando tutta la stagione.

La situazione insomma non è delle migliori. A conti fatti il migliore resta Mateo Retegui: 12 gol in 20 partite disputate con la maglia dell'Al Qadsiah in Saudi Pro League.