Lautaro: "L'Inter rappresenta tantissimo per la mia vita. Sacrificio è la mia parola più importante"

Lautaro Martinez ha rilasciato un'intervista al Matchday Programme del club nerazzurro in occasione della partita di oggi che l'Inter giocherà contro la Juventus, parlando anche dell'importanza che riveste la società meneghina per lui: "Per la mia vita, per la mia carriera e per la mia famiglia rappresenta tantissimo".

Qual è la parola più importante per lei?

"Sacrificio, una caratteristica che mi ha trasmesso mio padre. Vengo da una famiglia che spesso ha vissuto con poco, quindi il sacrificio è stato indispensabile ma anche prezioso, poi il rispetto sicuramente è un valore fondamentale".

Che consigli dà a un giovane?

"Osservare e ascoltare è stato importantissimo, mi ha fatto crescere e imparare molto. L’ho sempre fatto con i compagni che avevo a partire da Diego Milito al Racing: guardavo i suoi controlli, i suoi movimenti, ascoltavo quello che diceva. Lo stesso ho fatto guardando mio padre".

Cosa pensa quando va in campo?

"Penso a tutti i sacrifici che ho fatto per arrivare ad essere lì e cerco di godermi ogni attimo".

