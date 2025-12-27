2 assist e un gol: Lookman trascina la Nigeria agli ottavi di Coppa d'Africa, 3-2 alla Tunisia
La Nigeria supera 3-2 la Tunisia nello scontro diretto per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa d'Africa nel girone C del torneo. Decisivo ancora una volta l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman, che ha realizzato un gol e fornito due assist per le reti di Osimhen e Ndidi. Insomma, la Nigeria si assicura di giocare un'altra partita nel torneo, oltre a quella rimanente nel girone. Solo panchina per i centrocampisti di Pisa e Lazio Akinsanmiro e Dele-Bashiru.
Il risultato
Nigeria-Tunisia 3-2
44' Osimhen (N), 50' Ndidi (N), 67' Lookman (N), 74' Talbi (T), 87' rig. Abdi (T)
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana 1-0
Senegal - DR Congo 1-1
Gruppo C
Uganda - Tanzania 1-1
Nigeria - Tunisia 3-2
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 4 punti (dr +3)
2. DR Congo 4 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Nigeria 6 (dr +2)
2. Tunisia 3 punti (dr +1)
3. Tanzania 1 (dr -1)
4. Uganda 1 (dr -2)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.