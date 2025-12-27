2 assist e un gol: Lookman trascina la Nigeria agli ottavi di Coppa d'Africa, 3-2 alla Tunisia

La Nigeria supera 3-2 la Tunisia nello scontro diretto per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale di Coppa d'Africa nel girone C del torneo. Decisivo ancora una volta l'attaccante dell'Atalanta, Ademola Lookman, che ha realizzato un gol e fornito due assist per le reti di Osimhen e Ndidi. Insomma, la Nigeria si assicura di giocare un'altra partita nel torneo, oltre a quella rimanente nel girone. Solo panchina per i centrocampisti di Pisa e Lazio Akinsanmiro e Dele-Bashiru.

Il risultato

Nigeria-Tunisia 3-2

44' Osimhen (N), 50' Ndidi (N), 67' Lookman (N), 74' Talbi (T), 87' rig. Abdi (T)

IL PROGRAMMA DI OGGI

Gruppo D

Benin - Botswana 1-0

Senegal - DR Congo 1-1

Gruppo C

Uganda - Tanzania 1-1

Nigeria - Tunisia 3-2

CLASSIFICA GRUPPO D

1. Senegal 4 punti (dr +3)

2. DR Congo 4 (dr +1)

3. Benin 3 (dr 0)

4. Botswana (dr -4)

CLASSIFICA GRUPPO C

1. Nigeria 6 (dr +2)

2. Tunisia 3 punti (dr +1)

3. Tanzania 1 (dr -1)

4. Uganda 1 (dr -2)