Coppa d'Africa, Nigeria-Tunisia per il 1° posto nel girone: Lookman c'è, le formazioni ufficiali
Dopo il pareggio del Senegal nel gruppo D (1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo) è il momento di un big match fra due delle squadre più quotate di questa Coppa d'Africa. Alle 21 il calcio d'inizio della sfida fra Nigeria e Tunisia, che si contendono il primo posto nel gruppo C.
Una partita che vedrà fra i protagonisti Ademola Lookman, già a segno nella prima gara vinta contro la Tanzania e riproposto titolare in attacco con Osimhen e Adams. In panchina, almeno inizialmente, i centrocampisti di Pisa e Lazio Akinsanmiro e Dele-Bashiru. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match.
Le formazioni ufficiali di Nigeria-Tunisia
Nigeria (4-3-1-2): Nwabali; Osayi-Samuel B., Ajayi, Bassey, Onyemaechi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman, Osimhen, Adams A. Allenatore: E. Chelle.
Tunisia (4-3-3): Ben Hessen; Valery, Bronn, Talbi, Abdi; Sassi, Ben Romdhane, Skhiri, Achouri; Mastouri, Mejbri. Allenatore: S. Trabelsi.
IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana 1-0
Senegal - DR Congo 1-1
Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00
CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 4 punti (dr +3)
2. DR Congo 4 (dr +1)
3. Benin 3 (dr 0)
4. Botswana (dr -4)
CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti (dr +2)
2. Nigeria 3 (dr +1)
3. Tanzania 0 (dr -1)
4. Uganda 0 (dr -2)