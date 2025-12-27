Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Scontri diretti da ottavi o ribaltoni, dal Senegal alla Nigeria: Coppa d'Africa, il programma

Scontri diretti da ottavi o ribaltoni, dal Senegal alla Nigeria: Coppa d'Africa, il programma
© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 09:27Calcio estero
Yvonne Alessandro

La seconda giornata di Coppa d'Africa 2025 prosegue e oggi potrebbero arrivare altre potenziali qualificate agli ottavi dopo l'Egitto. Le situazioni di classifica nel girone C e D sono speculari: da un lato ci sarà lo scontro diretto tra Senegal e DR Congo: qualora una delle due vincesse contro l'altra staccherebbe di diritto il pass per il turno successivo del torneo continentale. Ma prima scendono in campo Benin-Botswana che potrebbero comunque riaprire le sorti del proprio gruppo in caso di pareggio tra le due favorite.

In serata super match tra la Nigeria di Lookman e Osimhen contro la Tunisia delle meraviglie, che ha impressionato all'apertura della CAN: entrambe sono a pari punti (3) e lo stesso discorso fatto in precedenza vale anche qui. Anche Tanzania e Uganda - come Benin e Botswana - sono senza alcun punto e scenderanno anticipatamente rispetto alle big.

IL PROGRAMMA DI OGGI
Gruppo D
Benin - Botswana ore 13:30
Senegal - DR Congo ore 16:00

Gruppo C
Uganda - Tanzania ore 18:30
Nigeria - Tunisia ore 21:00

CLASSIFICA GRUPPO D
1. Senegal 3 punti
2. DR Congo 3
3. Benin 0
4. Botswana

CLASSIFICA GRUPPO C
1. Tunisia 3 punti
2. Nigeria 3
3. Tanzania 0
4. Uganda 0

