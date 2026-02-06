25 anni dopo, il Napoli compra un giocatore dallo Sporting. Allora ne prese... 3!

Il Napoli prende un giocatore allo scadere del mercato: è Alisson Santos dallo Sporting CP, brasiliano che solo in estate è sbarcato alla formazione della Capitale lusitana. Nato e cresciuto nel Vitoria, in patria, si fa le ossa nei prestiti a Nautico e Figueirense, sbarca poi nel 2024 in Portogallo al Leiria e per poco più di 2 milioni dal luglio del 2025 ai Leoes di Lisbona. Esterno d'attacco mancino, Alisson Santos andrà di fatto a occupare quelle che sono state le mattonelle di Noa Lang ma il 22 di Itapetinga non è il primo arrivato dallo Sporting Lisbona nella sua storia mercato.

In oltre un secolo di attività, gli acquisti diretti dal club portoghese si contano sulle dita di una mano. Anzi, meno ancora. Perché Alisson è il quarto di una storia non certo epica, ma nell'annata 2000/2001 il club campano puntò su una "filiera lusitana" per rinforzare la rosa, prelevando tre elementi in blocco.

José Luis Vidigal

Centrocampista difensivo, ben 6,5 milioni di euro per averlo, al Napoli giocherà 91 volte segnando 8 reti. Un'esperienza comunque importante quella di un mediano affidabile, trascinatore anche in cadetteria dopo la retrocessione

Facundo Quiroga

Classe 1978, 5,5 milioni di euro per portarlo a Napoli dallo Sporting CP, gioca 28 volte e segna 1 rete. Una meteora, passa poi al Wolfsburg nel 2001.

Abdelilah Saber

In prestito con obbligo di riscatto a circa 3,5-4 milioni di euro totali, 52 presenze senza reti e assist con il Napoli in 4 stagioni, è la seconda squadra con cui ha giocato di più. Tre sole in carriera, con (in tutto) solo 137 presenze: 74 con lo Sporting CP, 52 col Napoli, 11 col Torino.