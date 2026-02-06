Atalanta, Palladino rende merito alla Juve: “Ha una qualità impressionante. Spalletti un top”

L’Atalanta sa soffrire e colpisce la Juventus con precisione chirurgica. Il secondo quarto di finale di Coppa Italia termina con il risultato di 3-0 in favore della Dea, che vola in semifinale, grazie al rigore trasformato da Scamacca nel primo tempo e all’uno-due nel finale di partita firmato da Sulemana e Pasalic.

Una vittoria analizzata così dal tecnico napoletano, Raffaele Palladino al termine del match: “Ci tenevo molto a questa partita, affrontavamo una squadra forte e allenta benissimo che mi ha impressionato perla sua qualità. Spalletti è tra i migliori allenatori che ci sono in circolazione. Noi abbiamo fatto una partita perfetta e sul gol del 3-0 mi sono lasciato un po’ andare. Sono felice della risposta che i ragazzi hanno dato, soprattutto a loro stessi. Mi è piaciuta l’intensità ed il coraggio e sono felice dei subentrati, perché hanno fatto la differenza come chiedo sempre. Adesso dobbiamo giocare allo stesso modo anche in campionato contro la Cremonese, perché tendiamo ad esaltarci in gare come quella di stasera e a cadere in quelle che sembrano più alla portata”.

Un Atalanta che sta crescendo…

“Si, stiamo crescendo fisicamente, tecnicamente e soprattutto mentalmente. Sappiamo stare nelle difficoltà e leggere certe situazioni”.