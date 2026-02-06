Una serata da Braveheart: il Verona con il suo William Wallace, all'assalto del Pisa

Chi perde probabilmente ha un piede in Serie B, chi vince rimane in lotta. Questa la sintesi nuda e cruda di Verona-Pisa, anticipo della 25^ giornata di Serie A, di scena stasera al Bentegodi. Una serata da cuori impavidi, o meglio da Braveheart, alla quale i gialloblu che arrivano con Kieron Bowie nei "panni" del connazionale William Wallace, per fare un parallelo con il celebre film di Mel Gibson e con il patriota scozzese.

Certo, nulla sarà definitivo o scritto dopo questa partita. Ma molto si potrà capire, anche vedendo i risultati delle rivali, a partire da Fiorentina e Lecce. Il centravanti arrivato dall'Hibernian è alla prima convocazione, ma potrebbe essere lanciato subito titolare dal nuovo tecnico Paolo Sammarco. Che non ha poi molta scelta: o lui, o Mosquera, per affiancare Orban.

Detto che Bowie rappresenta la principale fonte di speranza dell'ambiente, non potrà essere certo il salvatore della Patria. Ma il club gialloblu ha bisogno di voltare pagina, di avere una scossa dopo il tracollo di 6 sconfitte nelle ultime 8 gare, con conseguente cambio in panchina. Quale modo migliore che farlo con la firma di un nuovo arrivato dal mercato?

Certo, la realtà dice anche che Sammarco deve subito fare i conti con dei sempre più lunghi tempi di recupero di giocatori che sembravano poter recuperare, su tutti Belghali e Bella-Kotchap. Si è fermato, nuovamente, anche Valentini: dietro Edmundsson si candida subito per un posto dall'inizio. La coperta è corta in ogni reparto, in attesa di recuperare tasselli fondamentali. Nel frattempo, c'è una gara che vale uno spareggio.