Mateta, Glasner ammette: "Problema al ginocchio da novembre, il Milan ha deciso così"

Il tecnico del Crystal Palace, Oliver Glasner, ha parlato in conferenza stampa del mancato trasferimento di Jean-Philippe Mateta al Milan, saltato nell'ultimo giorno di mercato per alcuni controlli effettuati dai rossoneri che non sono stati superati dal giocatore.

Come riporta Palace Report, il tecnico ha dichiarato a Sky Sport in Inghilterra: "Mateta ha avuto un problema al ginocchio dalla sosta nazionali di novembre. Voleva continuare a giocare e l'abbiamo gestito così. Poi ci ha detto che sarebbe voluto andarsene. Il Milan lo ha valutato e ha deciso di non ingaggiarlo. Ora faremo ulteriori valutazioni per trovare davvero la soluzione migliore”.