Modric ha convinto tutti (da tempo). E forse anche lui si convincerà a restare

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:30Serie A
Antonello Gioia

Luka Modric ad oggi è un super sì. Oggi il suo rendimento ci sembra scontato, ma non tutti avevano grandi aspettative sul croato quando arrivò la scorsa estate a Milano. Strano, vero, eppure alcuni "haters" Dei giocatori over 35 esistono, e ci mancherebbe altro, a ognuno le proprie convinzioni. Un faro in mezzo al campo, con qualche momento di doveroso e umano appannamento tra dicembre e gennaio. Anche qui, entra in gioco il ruolo che Jashari avrebbe come vice Modric, utile per fare riafare il croato, come tra l'altro sta facendo finora.

Stat
Una stagione importante anche dal punto di vista dei numeri. Un gol (quello decisivo nell’1-0 casalingo contro il Bologna) e tre assist in campionato sin qui. Modric è un fattore anche e soprattutto per i suoi compagni di squadra. La palla è sempre tra i suoi piedi: nei piazzati, nella gestione del possesso in fase di interdizione. Luka è ovunque.

Futuro?
Il futuro resta oggi un’incognita, ma positiva. Tanto se non tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del croato, e da quello che sarà il suo post mondiale con la Croazia. Non ha un valore minore anche la posizione che il Milan otterrà in classifica a maggio. Un altro ipotetico scenario per Luka, potrebbe essere il sogno di poter giocare la Champions col Milan, la squadra che ha sempre seguito e tifato da bambino.

