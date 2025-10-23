...con Pasquale Foggia

Obiettivo salvezza. Il Pescara, che questa settimana sfiderà la Virtus Entella, traccia un bilancio della stagione. E lo fa con il suo direttore sportivo, Pasquale Foggia, in esclusiva per TuttoMercatoWeb.com.

Foggia, che stagione è stata fin adesso?

"Non positiva al cento per cento ma il percorso intrapreso è quello giusto. C’è il rammarico di aver perso qualche punto per strada e questo ci deve far riflettere. Questa è una squadra che ha dei valori, altrimenti non fa certe cose. Penso alla vittoria contro l'Empoli".

Quanto ha pesato, ad inizio stagione, l'addio di Baldini?

“Ha pesato perché si era intrapreso un discorso importante non solo sotto l’aspetto tecnico. Si era creata una grande empatia importante. Abbiamo cambiato tanto".

Che effetto le fa vedere Baldini ct dell'Under 21?

“Mi fa effetto più che altro vederlo in giacca e cravatta e gliel’ho detto a Cesena. Ma è qualcosa di bello per tutti, l’ha meritato”.

Pronti per sfidare l'Entella?

“Il campo dell’Entella è sintetico, una superficie diversa. Mi aspetto un Pescara con la consapevolezza di poter stare in questo campionato".

La sua ex Samp è in difficoltò...

“Giudicare dall’esterno è sempre difficile. Qualsiasi cosa devi vederla dall’interno. Nessuno si aspettava una Samp con queste difficoltà. Ma sono convinto che farà un altro tipo di campionato. Foti e Pozzi hanno giocato nella mia Sampdoria e so quanto possono dare al mondo blucerchiato".

Delude, in A, la Lazio.

“Non è certo abituata a questo tipo di campionato. Sarebbe da stupidì dare giudizi affrettati ma tutto giudicato in un periodo più lungo. Credo che Sarri possa essere un valore aggiunto per questa squadra. Questa Lazio può rialzarsi e credo che a gennaio abbia la voglia di fare bene”