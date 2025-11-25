TMW 500 tifosi al seguito della Juventus. E nella neve di Bodo c'è spazio anche per chi contesta

Parziale, piccola contestazione rivolta ai giocatori della Juventus da alcuni dei tifosi bianconeri presenti al seguito della squadra nel freddo di Bodo, città della Norvegia situata nel Circolo Polare Artico in cui questa sera alle ore 21:00 la Vecchia Signora sarà impegnata per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League.

All'uscita della squadra dall'albergo, e nel momento in cui i giocatori della Juventus stavano salendo sul pullman, si è sentito qualche grido di incitamento, ma anche chi invitava a tirare fuori gli attributi e a svegliarsi. Saranno circa 500 i sostenitori della Juventus presenti sugli spalti dello stadio di Aspmyra.

Di seguito le formazioni ufficiali di Bodo-Juventus.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet, Maatta, Hogh, Blomberg.

A disposizione: Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Hauge, Saltnes, Moe, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Jorgensen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.

