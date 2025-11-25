"Conte mi chiede standard elevati". E lui nel dubbio segna: che numeri per McTominay col Napoli

El segna semper lù. Ci scuserà Maurizio Ganz, proprietario storico (e con merito) del soprannome, ma stavolta torna comodo anche per Scott McTominay. Dopo la vittoria contro l'Atalanta, il Napoli risponde presente anche in Champions League. Nel quinto turno della League Phase, la squadra di Conte batte 2-0 il Qarabag, si porta a 7 punti in classifica e si rimette in carreggiata in ottica qualificazione. Protagonista in positivo, appunto, è ancora una volta McTominay, che sblocca il match al 65' con un colpo di testa ravvicinato (Jankovic al 72' segnerà invece l'autogol del 2-0 finale)

"Conte mi chiede standard elevati" - Se il Napoli dà continuità al momento positivo mettendo in fila la seconda vittoria dopo la sosta, e centrando anche il secondo successo nella competizione dopo quello contro lo Sporting Lisbona, lo deve più che altro allo scozzese, che a smettere di segnare proprio non ci pensa. Cambia il ruolo in campo, non il risultato finale. "Conte mi chiede standard elevati, che segni o meno", le parole di McTominay dopo la gara. Che nel dubbio, segna.

E i numeri continuano ad essere sempre più pesanti. Dal suo esordio in Serie A (2024/25), McTominay è il centrocampista della Serie A che ha preso parte a più gol (24 - 18 reti, sei assist) in tutte le competizioni (esclusi rigori). Inoltre, con la serata del Maradona, lo scozzese si toglie anche un'altra soddisfazione: è la sua prima rete casalinga in Champions League (dopo le tre in trasferta) e prima davanti al proprio pubblico in una grande competizione europea da quella segnata contro l’Omonia Nicosia, il 13 ottobre 2022 in Europa League con la maglia del Manchester United.