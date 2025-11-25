Yildiz ribalta Bodo/Glimt-Juventus: al turco il premio di Player of the Match dalla UEFA

Non c'erano molti dubbi, anche la UEFA è d'accordo: è Kenan Yildiz il Player of The Match di Bodo/Glimt-Juventus 2-3. Di seguito la motivazione del gruppo di osservatori UEFA che hanno assegnato al numero 10 turco il riconoscimento legato al match: "È entrato in campo dopo l'intervallo e ha avuto un impatto immediato sulla partita, offrendo ampiezza e intensità nel pressing, attaccando costantemente il terzino e fornendo un assist importante".

Anche nelle pagelle del match di TMW, è Yildiz il migliore in campo. Voto 7,5 per il talento turco, con la seguente motivazione a corredo: Impatto immediato sin dall'attimo in cui mette piede in campo. Non finisce direttamente sul tabellino, ma ha completamente cambiato faccia alla Juve e alla partita.