C'è vita oltre Vlahovic, in questa Juventus. Spalletti riparte dai gol di Openda e David

La Juventus, al termine di un'incredibile altalena di emozioni, è riuscita a ribaltare le proprie sorti e il Bodo/Glimt, andandosi a prendere di forza la prima vittoria in questa Fase Campionato della Champions League. Tra i segnali positivi che può provare a raccogliere Spalletti, c'è senz'altro il contributo in zona gol dei due centravanti fin qui rimasti attardati.

C'è vita in questa Juventus, oltre a Vlahovic. Gli altri due centravanti, Openda e David, hanno dato prova del fatto che le versioni di essi viste in questo avvio di stagione non fossero quelle definitive. Il belga, soprattutto, si sarà tolto dalle spalle il peso dello 'zero' alla voce 'gol segnati' che si leggeva prima della serata di Bodo. Due, adesso, invece le reti segnate alla Juventus da Jonathan David, anch'esso pronto a mettere in difficoltà il suo allenatore nella scelta del nove. Nella prima partita senza Vlahovic, ed è forse questo il dato che rasserena maggiormente Spalletti, la Juve è tornata a vincere.

Voto 7 per Openda nelle pagelle di TMW di Bodo-Juventus 2-3, così motivato: "Scelto dal 1' per la sua capacità di attaccare la profondità, nel primo tempo più che altro prova a rifinire. A inizio ripresa è però lì dove deve essere: a realizzare l'1-1". Stesso giudizio numerico per David: "Discorso simile anche per lui: troppo spesso oggetto del mistero, il canadese dà il segnale che aspettavano a gloria tutti. Poi manca la possibile doppietta".