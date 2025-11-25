Juventus, Spalletti: "Vittoria meritata, ma questa squadra deve avere più coraggio"

Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, analizza così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 3-2 in Champions League contro il Bodo/Glimt: "Quello che diventa fondamentale è aver avuto una parvenza di squadra che se la gioca a viso aperto, con fatica in certi momenti perché loro su questo campo hanno una grande velocità nello stretto. Noi ci abbiamo messo roba nel primo tempo, non sfruttando situazioni facili. Questa è una vittoria importante, che i calciatori si sono meritati e che dedichiamo a noi stessi ma anche alla gente che è venuta fino a qua per vederci".

Le scelte di oggi hanno pagato?

"Non si tratta di scelte, si tratta di far crescere tutta la squadra. Stasera sono felice perché ho visto i giocatori nello spogliatoio con la faccia più rilassata, perché anche loro soffrono: non sono menefreghisti come li si vuole far passare".

Soddisfatto di quello che ha visto?

"La squadra è entrata bene in campo, ha continuato ad andare avanti sempre facendo anche delle buone giocate in velocità anche qui dove tutti hanno trovato delle difficoltà. Sarebbe stato un peccato non portarla a casa, i ragazzi hanno meritato e gli vanno fatti i complimenti".

Di cosa ha bisogno la squadra?

"Abbiamo un momento di difficoltà in tutti i sensi, perché la squadra non esce libera dalle giocate. Non va a prendersi responsabilità, non ha grande coraggio e subisce un po' la cappa di quello che viene detto. Ora però gli starò addosso, anche qui ci sono stati problemi con atteggiamenti che hanno fatto rimettere in discussione la partita. I calciatori devono crescere, bisogna fare uno step sia a livello mentale che di campo. Dobbiamo trovare anche il sistema di allenarsi bene, per salire di condizione. Bisogna trovare le soluzioni, perché la squadra un po' di cavalli nel motore ce l'ha".