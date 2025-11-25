Ghoulam: "Napoli, che prestazione. Cancellati tutti i problemi, ora testa al futuro"
Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli, dopo il successo degli azzurri contro il Qarabag è intervenuto al microfono di Sky Sport per commentare la prestazione: "Per me oggi il Napoli ha fatto una grandissima partita, è stata un'ottima prova. Bel gioco e tantissime occasioni. Forse poteva fare di più dal punto di vista offensivo, il 3-0 o 4-0 si poteva andare a cercare.
In generale ho visto una grande prestazione degli azzurri. Oggi cancelliamo tutti i problemi che ci sono stati attorno alla squadra e guardiamo solo al futuro. Non dimentichiamo comunque che il Napoli ha perso dei giocatori molto importanti, è una stagione difficile, ma non sono state fatte partite bruttissime fino a questo momento. Si è parlato tanto, ma il Napoli sta bene".
Editoriale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Mondiali 2026, sorteggio il 5 dicembre: il regolamento ufficiale. Italia in quarta fascia (se ci sarà)
Lucioni: "Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori"
Lucioni: "Al Sud il calcio è vita. Catania, Salernitana e Benevento meritano palcoscenici superiori"
Pronostico Atletico Madrid-Inter, l'eliminazione ai rigori brucia ancora: nerazzurri a caccia di vendetta
