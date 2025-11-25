TMW Juve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo: 4 ore di viaggio

Damien Comolli e Giorgio Chiellini saranno al’lAspmyra Stadion questa sera per assistere alla sfida tra Juventus e Bodo/Glimt, valida per la quinta giornata della League Phase di Champions League. Ma devono affrontare un piccolo - neanche tanto - road trip per arrivare nella città norvegese.

L’amministratore delegato e il Director of Football Strategy del club bianconero, secondo quanto racconto da TMW, raggiungeranno infatti in macchina la destinazione. Troppo forte la neve che sta cadendo su Bodø, il cui aeroporto è stato reso inagibile dalle condizioni climatiche in città.

I due si sono già messi in viaggio dalla Svezia, dove erano rimasti bloccati dalla tarda mattinata: l’aereo privato che li avrebbe dovuti portare da Torino a Bodo era stato infatti costretto ad atterrare ad Arvidsjaur, in Svezia, per le condizioni meteorologiche avverse. Comolli e Chiellini hanno atteso qualche ora per capire se fosse possibile ripartire per via aerea, ma ora sono in marcia via terra: li attende, nella neve, un viaggio di poco più di 4 ore per circa 360 km complessivi.