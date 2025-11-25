TMW Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in Svezia

Contrattempo meteorologico nel viaggio di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, rispettivamente amministratore delegato e Director of Football Strategy della Juventus, verso Bodø. La neve che scende copiosa sulla città norvegese, appena a nord del circolo polare artico, rende infatti impossibile atterrare all’aeroporto, che del resto è uno scalo per alcuni dei posti più freddi al mondo come le Lofoten e Vesterålen.

Di conseguenza, secondo quanto raccolto da TMW, i due dirigenti bianconeri sono al momento fermi in Svezia, per ora impossibilitati a raggiungere la squadra - questa sera in campo alle 21 nella sfida di Champions League con il Bodo/Glimt - in attesa di un volo che è da capire se partirà o meno.

Sulla città norvegese, infatti, oltre al gelo e al buio del pomeriggio artico - a Bodo il sole è tramontato alle 13.48 -, è scesa una coltre di neve, non tale da mettere a rischio la partita, visto che lo stadio è ovviamente attrezzato per giocare in condizioni climatiche altrove improponibili.