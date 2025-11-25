Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in Svezia

Troppa neve su Bodo: Juve, Comolli e Chiellini per ora sono bloccati in SveziaTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 15:51Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Bodo, Camillo Demichelis

Contrattempo meteorologico nel viaggio di Damien Comolli e Giorgio Chiellini, rispettivamente amministratore delegato e Director of Football Strategy della Juventus, verso Bodø. La neve che scende copiosa sulla città norvegese, appena a nord del circolo polare artico, rende infatti impossibile atterrare all’aeroporto, che del resto è uno scalo per alcuni dei posti più freddi al mondo come le Lofoten e Vesterålen.

Di conseguenza, secondo quanto raccolto da TMW, i due dirigenti bianconeri sono al momento fermi in Svezia, per ora impossibilitati a raggiungere la squadra - questa sera in campo alle 21 nella sfida di Champions League con il Bodo/Glimt - in attesa di un volo che è da capire se partirà o meno.

Sulla città norvegese, infatti, oltre al gelo e al buio del pomeriggio artico - a Bodo il sole è tramontato alle 13.48 -, è scesa una coltre di neve, non tale da mettere a rischio la partita, visto che lo stadio è ovviamente attrezzato per giocare in condizioni climatiche altrove improponibili.

Articoli correlati
Juve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo:... Juve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo: 4 ore di viaggio
Juventus, Chiellini: "Ci aspettiamo tanto da Spalletti, è sempre il campo a parlare"... Juventus, Chiellini: "Ci aspettiamo tanto da Spalletti, è sempre il campo a parlare"
Chiellini: "Spalletti abbraccia tutti, vuole trasferire amore alle persone della... Chiellini: "Spalletti abbraccia tutti, vuole trasferire amore alle persone della Juventus"
Altre notizie Serie A
L'Inter blinda tre dei suoi giovanissimi talenti. Rinnovano Iddrissou, Zanchetta... UfficialeL'Inter blinda tre dei suoi giovanissimi talenti. Rinnovano Iddrissou, Zanchetta e Taho
Juve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo:... TMWJuve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo: 4 ore di viaggio
Il Sassuolo rivelazione con i big di due anni fa: strategia vincente. E poi c’è Grosso... Il Sassuolo rivelazione con i big di due anni fa: strategia vincente. E poi c’è Grosso
"Hai visto il video di Mancini? Facciamo gli scongiuri": Bove scherza sulla Roma... "Hai visto il video di Mancini? Facciamo gli scongiuri": Bove scherza sulla Roma da Scudetto
Rocchi: “Torino-Como, non era rigore ma buon annuncio. Lecce-Lazio? Mi sto infastidendo”... Rocchi: “Torino-Como, non era rigore ma buon annuncio. Lecce-Lazio? Mi sto infastidendo”
Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l'iniziativa... Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l'iniziativa della Roma
Rigore nel derby, Rocchi: “Pavlovic imprudente su Thuram. Lazio-Juve? Lì ce lo siamo... Rigore nel derby, Rocchi: “Pavlovic imprudente su Thuram. Lazio-Juve? Lì ce lo siamo perso”
Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale... Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Quanto può durare il miracolo Roma? Così Gasperini ha trasformato una squadra incompleta nella prima della classe. A gennaio due possibili cessioni possono fare la differenza
3 Biglia e il "Forza Lazio" al primo giorno di Milan: "Avevo appena vomitato, stress elevato"
4 Lutto nel mondo del calcio: è morto Lorenzo Buffon, grande portiere del Milan anni '50
5 Milan, a gennaio almeno tre colpi: Tare al lavoro per accontentare Allegri con un bomber
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Marì-Vlahovic, Rocchi a Open Var: "Avrei fischiato anch'io, ma la decisione finale è corretta"
Immagine top news n.1 Il Real e la clausola da 10 milioni per Nico Paz. Al Como converrebbe cederlo a gennaio?
Immagine top news n.2 Inter in campo verso l'Atletico Madrid: ancora assente Dumfries
Immagine top news n.3 Atalanta, rifinitura in corso verso l'Eintracht: solo due gli assenti per Palladino
Immagine top news n.4 Openda scavalca Vlahovic. La probabile formazione della Juventus per il Bodo/Glimt
Immagine top news n.5 Stato di forma: Roma in vetta, poi il Bologna. Atalanta ultima con l'Hellas Verona
Immagine top news n.6 Classifiche a confronto - Fattore Gasp: +14 Roma, solo una squadra peggio della Dea
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica dopo 12 giornate: in testa c'è la Roma, Como in piena zona Europa
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.2 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.4 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 L'osservatore Palma: "Inter, guarda il nuovo gioiello dell'Atletico. E la Juve invece..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Dal Canto: "Italiano, cosa deve fare per meritarsi una big? Lo vedrei bene..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Romondini: "Milan da Scudetto con qualche innesto, ma la Roma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Krol: "Maradona? Mi sarebbe piaciuto. Questo Napoli può vincere ancora, ma troppi infortuni"
Immagine news Serie A n.2 L'Inter blinda tre dei suoi giovanissimi talenti. Rinnovano Iddrissou, Zanchetta e Taho
Immagine news Serie A n.3 Juve, Comolli e Chiellini raggiungeranno Bodo in... auto. Troppa neve per l'aereo: 4 ore di viaggio
Immagine news Serie A n.4 Il Sassuolo rivelazione con i big di due anni fa: strategia vincente. E poi c’è Grosso
Immagine news Serie A n.5 "Hai visto il video di Mancini? Facciamo gli scongiuri": Bove scherza sulla Roma da Scudetto
Immagine news Serie A n.6 Rocchi: “Torino-Como, non era rigore ma buon annuncio. Lecce-Lazio? Mi sto infastidendo”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Bari torna in campo: Mehdi Dorval e Gaston Pereiro regolarmente in gruppo
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la programmazione delle gare dalla 19ª alla 21ª giornata
Immagine news Serie B n.3 “…NEMMENO CON UN FIORE”, il progetto di Kappa per la 14ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.4 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 13ª giornata: ottimo esordio per Gorgone
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 13ª giornata: Ghedjemis al comando
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 13ª giornata: domina il tandem Busio-Perez
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vicenza, Gallo: "Ho trovato un gruppo che mi ha seguito fin dal primo giorno"
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, si ferma a 9 la striscia di risultati utili. Pucciarelli: "Gli obiettivi non cambiano"
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, Gallo: "La rosa più completa che abbia mai allenato in carriera"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, Florenzi: "Buscè bravo a ricreare un gruppo. Decisivo l'aspetto mentale"
Immagine news Serie C n.5 Lega Pro, rinnovato l'accordo collettivo con l'Associazione Italiana Calciatori
Immagine news Serie C n.6 Catania, gravissimo infortunio per Cicerelli: frattura del mallelo e lesioni multiple alla caviglia
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Qarabag, Conte cerca il riscatto anche in Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Bodo Glimt-Juventus, i bianconeri non hanno mai vinto in Norvegia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
Immagine news Calcio femminile n.2 Fiorentina Femminile, Severini: "Serve più attenzione dai parte degli arbitri. Specie con l'FVS"
Immagine news Calcio femminile n.3 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.5 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.6 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…