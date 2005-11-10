75 milioni per chi? Carlos Baleba spiega bene la crisi profonda del Manchester United

C'è davvero poco da salvare nella sconfitta di un Manchester United che ieri ha perso 4-1 contro il Como senza mai entrare in partita. Il gol realizzato allo scadere da Joshua Zirkzee non ha in alcun modo reso meno grave la settima gara senza successo dei red devils, il ko più pesante in un inizio di stagione in cui nulla sta girando per il verso giusto. Nel post-gara il capitano Bruno Fernandes non ha lesinato critiche al manager Michael Carrick: "È stata una partita difficile per noi, era impossibile tenere la palla, loro sono stati coraggiosi nel pressing mentre noi non l'abbiamo mai fatto". Pronta la risposta del manager inglese che ha immediatamente chiesto scusa, ma chissà se sarà ancora al suo posto nella prossima gara di Premier League.

L'attacco di Lisandro Martinez

Ancor più ficcante di quella di Bruno Fernandes fu la critica mossa qualche giorno fa da Lisandro Martinez. In quel caso nel mirino non c'era il manager ma i piani alti della società: "Mi aspetto di più dal nostro direttore tecnico. Lo scorso anno abbiamo fatto una stagione fantastica, ma adesso siamo ben lontani dal livello più alto. Dobbiamo prendere altri giocatori, mi aspetto più investimenti. Noi giocatori dobbiamo fare di più, ma è anche importante avere una squadra forte. Non si può continuare a cambiare allenatore: e gli altri aspetti della società?" L'argentino è stato poi costretto a chiedere scusa, ma come dargli torto? Lo United negli ultimi anni ha sperperato più che speso e l'ultima campagna trasferimenti non ha fatto eccezione. Un caso su tutti? Carlos Baleba.

75 milioni per un mediano del Brighton

Classe 2004, centrocampista camerunese, Baleba ieri è entrato a inizio secondo tempo nella sfida contro il Como. Pronti via e il centrocampista s'è subito beccato un cartellino giallo, poi qualche minuto più tardi s'è reso protagonista di un errore clamoroso che ha permesso a Nico Paz di realizzare la personale doppietta. Di segnare il gol del 3-0 che ha chiuso definitivamente i giochi.

Una partita storta come possono capitare a chiunque, per carità. Ma ciò che resta incomprensibile è il fatto che un mediano di rottura reduce da tre buone stagioni al Brighton questa estate sia stato l'acquisto più costoso del Manchester United. Per un discreto centrocampista di 22 anni i red devils hanno investito 75 milioni di euro. Nico Paz, ieri mattatore del match al Sinigaglia, è costato al Como 60 milioni di euro. Capite perché lo United è in crisi da tanti (troppi) anni?