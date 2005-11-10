Molina poteva giocare Napoli-Roma dall’altra parte: in estate lo volevano entrambe, poi l’ha spuntata Gasp

Sabato Nahuel Molina sarà al Maradona con la maglia della Roma, ma in estate il suo futuro avrebbe potuto prendere esattamente la direzione opposta. Il Napoli lo aveva inserito nella lista dei possibili rinforzi per la fascia destra, alla ricerca di un’alternativa di livello a Giovanni Di Lorenzo. Un’esigenza segnalata da Massimiliano Allegri e sulla quale il direttore sportivo Giovanni Manna aveva lavorato seguendo più piste: prima Khalaili, poi Juanlu Sanchez e Norton-Cuffy, fino all’argentino dell’Atletico Madrid. Molina aveva un contratto in scadenza nel 2027, era disponibile a valutare il ritorno in Serie A dopo gli anni con l’Udinese e il club di Aurelio De Laurentiis aveva anche una possibile carta da giocare nei rapporti con i Colchoneros: Mathias Olivera, apprezzato da Diego Simeone e già vicino all’Atletico nell’estate precedente. L’ipotesi di un’operazione che coinvolgesse i due giocatori era finita sul tavolo, senza però arrivare alla fase decisiva.

La Roma cambia obiettivo e chiude Molina

Nel frattempo si muoveva la società capitolina. Anche i giallorossi cercavano un titolare sulla fascia destra dopo l’addio di Celik, ma inizialmente il primo obiettivo era Givairo Read del Feyenoord. Le richieste degli olandesi hanno cambiato i programmi e spinto il direttore sportivo Tony D’Amico ad accelerare per Molina. L’intesa con l’Atletico è arrivata rapidamente: 13 milioni di euro più 4 di bonus, trasferimento a titolo definitivo e contratto quadriennale per il campione del mondo argentino. Una scelta gradita soprattutto a Gian Piero Gasperini.

Sabato il ritorno al Maradona da avversario

A distanza di poco più di due mesi, quel bivio di mercato torna d’attualità in vista di Napoli-Roma. Molina ha raccolto cinque presenze nelle prime sette giornate di campionato, tre delle quali da titolare, con un assist, entrando progressivamente nei meccanismi dell’allenatore di Grugliasco. Il Napoli, invece, ha chiuso il mercato senza acquistare il terzino destro di primo piano cercato all’inizio dell’estate, mantenendo Di Lorenzo come riferimento della fascia. C’è da dire, per onore di verità, che Favasuli non ha affatto demeritato, quando chiamato in causa. Come pure che non è detto che Molina sarebbe diventato azzurro senza l’affondo della Roma: il mercato estivo dei partenopei ha lasciato a desiderare su tanti fronti.