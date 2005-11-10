Cagliari, pochi gol dagli attaccanti: a gennaio possibile ritorno sul mercato per una punta

Il problema del gol potrebbe spingere il Cagliari a intervenire sul mercato già a gennaio. Come evidenzia il Corriere dello Sport, i rossoblù hanno realizzato appena sei reti in Serie A, lo stesso bottino del Venezia: soltanto Genoa, con cinque, e Parma, con quattro, hanno fatto peggio. La sconfitta per 4-0 contro il Monza ha accentuato le preoccupazioni, nonostante Pisacane avesse provato ad aumentare il peso offensivo schierando Maldini alle spalle della coppia Mendy-Nzola. Sabato contro il Bologna, altra squadra ferma a sei gol, servirà una risposta immediata.

Il Cagliari dipende da Maldini: quattro dei sei gol portano la sua firma

Il dato più evidente riguarda Daniel Maldini, autore di quattro reti consecutive che hanno contribuito alle vittorie contro Lecce, Atalanta e Udinese e al pareggio con la Juventus. Gli unici altri marcatori rossoblù sono Romano e Mendy. Proprio il rendimento degli attaccanti alimenta le riflessioni: Mendy ha appena 19 anni e soltanto tre gol in carriera in Serie A, mentre Nzola nella scorsa stagione si è fermato a quattro reti complessive tra Pisa e Sassuolo. Kevin Carlos non ha invece mai segnato in campionato con il Lione, trovando due gol soltanto in Europa League. Completa il reparto Trepy, ventenne ancora impegnato nel percorso di recupero dopo l'incidente estivo.

Gennaio può diventare decisivo: il Cagliari valuta un rinforzo in attacco

Se la situazione non dovesse cambiare, il mercato di gennaio potrebbe diventare inevitabilmente una strada da percorrere. La società sta valutando la possibilità di aggiungere un attaccante capace di garantire maggiore peso realizzativo a una squadra che, al momento, dipende quasi completamente dai gol di Maldini. Il problema sarà individuare un profilo realmente in grado di spostare gli equilibri durante una sessione tradizionalmente complicata per l'acquisto dei centravanti. Prima di gennaio, però, Pisacane dovrà provare a trovare risposte all'interno dell'organico: Mendy, Nzola e Kevin Carlos sono chiamati ad aumentare il proprio contributo realizzativo, a partire dalla sfida contro il Bologna.