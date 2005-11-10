Ramon come Nico Paz: un'altra estate per riscattarlo a 9 milioni. Ma ora ne vale 55

Uno dei grandi protagonisti della magica serata di Champions League del Como è stato Jacobo Ramon, autore del gol del momentaneo 4-0. Oltre a questo la solita prestazione difensiva da grande centrale, per una crescita che prosegue, partita dopo partita, grazie al lavoro di Cesc Fabregas e alla voglia di scrivere pagine indelebili nella storia del club lariano e non solo. E pensare che la dirigenza lariana, insieme chiaramente al fiuto dell'allenatore, è andata a scovare lo spagnolo classe dal Real Madrid Castilla, la seconda squadra del club Blancos. 2,5 milioni di euro, nell'estate 2025, per strapparlo alle Merengues e farlo diventare, in pochissimo tempo, un punto fermo della retroguardia del tecnico spagnolo.

La formula per l'eventuale recompra

Il Real Madrid, però, ha mantenuto, anche in questo caso, il completo controllo sul giocatore, che intanto crescerà e farà esperienza al Como, sia in Serie A che, soprattutto, in Champions League, per poi valutare anche la possibilità di poterlo riprendere. Sì, perché al momento della cessione, per una formula molto simile a quella che ha portato Nico Paz per la prima volta a Como, il Real Madrid si è garantito il diritto di recompra per 9 milioni di euro, esercitabile in due estati diverse. La prima è già passata, era quella del 2026, mentre la seconda sarà la prossima, quella del 2027. Se il Real non lo riprenderà allora il giocatore sarà definitivamente e interamente del Como.

Il 50% sulla rivendita

I vantaggi del Real Madrid però non sono terminati. Nel caso in cui il Como dovesse infatti decidere di cedere il calciatore a un altro club nel corso dei prossimi anni il club spagnolo riscuoterà il 50% di quanto i lariani incasserebbero. Insomma, i Blancos avranno un'altra estate per poter riprendere Jacobo Ramon a "soltanto" 9 milioni di euro: un difensore che oggi, ne vale almeno 55.