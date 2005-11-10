Roma, la cooperativa del gol di Gasperini: con l'ultimo di Molina il dato diventa clamoroso

Altro che dipendenza dagli attaccanti. La Roma di Gasperini ha trasformato il gol in un affare collettivo e la conferma arriva dai numeri: dopo la rete realizzata da Molina contro lo Slovan Bratislava, sono diventati 11 i marcatori diversi nelle prime dieci partite stagionali. Una distribuzione che permette ai giallorossi di sopperire anche ai momenti di emergenza nel reparto offensivo e testimonia la capacità della squadra di portare tanti uomini in zona gol. Il grande protagonista resta naturalmente Malen, ma alle sue spalle il contributo arriva praticamente da ogni reparto.

Malen trascina con nove gol, quattro giocatori sono già a quota due

La classifica interna - sottolinea il Corriere dello Sport - è dominata da Donyell Malen, autentico trascinatore con nove reti. Dietro l'olandese ci sono Pisilli, Koné, Soulé ed Hermoso, tutti a quota due. Hanno invece realizzato un gol Lulli, Mora, Cristante, De Roon, Castro e infine Molina, entrato nell'elenco grazie al sigillo europeo contro lo Slovan. Gasperini può quindi contare non soltanto sulle reti degli uomini offensivi, ma anche sugli inserimenti dei centrocampisti e sul contributo dei difensori.

Roma davanti anche all'Inter per numero di marcatori diversi

Il dato assume ancora maggiore valore allargando il confronto a tutte le competizioni. Con 11 giocatori differenti già andati a segno, la Roma ha infatti fatto meglio anche dell'Inter, ferma a dieci marcatori. Un segnale importante soprattutto considerando le difficoltà che hanno accompagnato in alcuni momenti il reparto avanzato. Malen rimane il principale terminale e con i suoi nove gol sta facendo la differenza, ma il sistema di Gasperini ha già dimostrato di poter trovare soluzioni alternative. Se l'olandese continua a fare il leone davanti, alle sue spalle è tutta la Roma a ruggire.