La Samp si affida a D'Angelo: è il primo tecnico della gestione Fredberg con esperienza in B

Di neppure un'ora fa l'annuncio, con la Sampdoria che ha deciso di ripartire da Luca D'Angelo: è lui, infatti, il nuovo tecnico. Allenatore del quale abbiamo raccontato - anche se non necessita certo di presentazioni -, ma c'è una particolarità che lo contraddistingue, è il primo trainer della gestione Jesper Fredberg ad avere esperienza in Serie B.

Dal luglio 2025 a ora, solo allenatori emergenti.

Era stato definito dal presidente Manfredi come uno dei dirigenti più innovativi d'Europa, ma sino al momento attuale la gestione di Jesper Fredberg non è andata proprio come si sperava. Certo, di novità ce ne sono state, a cominciare dal fatto che - in una situazione sportivamente disperata già dall'estate 2025 - il CEO blucerchiato si è sempre affidato ad allenatore emergenti in Serie B, primo su tutti Massimo Donati. Che rimane poco sulla panchina dei liguri, viene esonerato a metà ottobre, per far spazio al duo Angelo Gregucci-Salvatore Foti che di fatto è primo allenatore pur senza avere l'idonea licenza UEFA: per entrambi i tecnici, 10 giornate di squalifica. Successivamente l'illuminazione Attilio Lombardi, che riesce a portare la barca in porto. Si arriva dunque all'estate attuale, ed ecco un nuovo emergente, Bernardo Corradi: 4 punti in 7. Una svolta era necessaria.

Il primo di esperienza.

L'errore della passata stagione non era servito da monito, ma stavolta si è corsi ai ripari diversamente, perché la Samp ha virato su Luca D'Angelo, che di panchine in Serie B ne conta a oggi 226 panchine. La rinascita parte da lui.