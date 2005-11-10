Strappo totale tra il tecnico del Pescara e la stampa: giornalisti disertano la conferenza di Buscè

La sfida contro il Perugia è ormai alle porte, si scenderà in campo domani sera, ma in casa Pescara la tensione è ormai alle stelle: lo screzio post Ostiamare tra il tecnico Antonio Buscè e la stampa locale - per la quale l'allenatore ha parlato di "pochezza delle persone" - ha raggiunto il suo culmine, e i giornalisti hanno quest'oggi disertato la conferenza che anticipa il match contro il Grifo.

La nota dell'USSI in merito alla scelta.

Di seguito, il comunicato che ha annunciato la presa di posizione dell'USSI Abruzzo: "I giornalisti sportivi oggi hanno disertato la conferenza stampa pre incontro col Perugia, del tecnico del Pescara calcio, Antonio Buscè. La decisione, senza precedenti per la categoria, è maturata quale ferma quanto civile risposta alle inaccettabili affermazioni dell’allenatore nel pre e post partita Pescara-Ostiamare.

Il gruppo USSI Abruzzo nel condividere pienamente l’iniziativa ribadisce che il diritto, indiscusso, dell’allenatore a sostenere e difendere le proprie idee e il proprio lavoro, non può mai oltrepassare il confine del rispetto per le persone nonché dell’autonomia della libera informazione. Non spetta certo al signor Buscè né ad altri decidere argomenti e fonti per esercitare diritto di cronaca e libertà d’opinione. USSI rinnova perciò l’auspicio che si arrivi al più presto al superamento di ogni incomprensione e al ripristino delle più corrette relazioni professionali".

La strada per Buscè è decisamente in salita.

Come noto, la società non si è espressa sulla vicenda, ma quella contro il Perugia sembra essere nuovamente l'ultima spiaggia per l'allenatore: la stagione non decolla per come si sperava, lo dicono anche i numeri, e questo ultimo episodio rischia di divenire la pietra tombale. Sarà di sicuro un weekend bollente.