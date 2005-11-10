Vis Pesaro, risolti i contratti di Fraternale e Tatò: la nota della società

Vis Pesaro, risolti i contratti di Fraternale e Tatò: la nota della societàUfficiale
Claudia Marrone
È attraverso il comunicato ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che la Vis Pesaro "comunica, nell’ambito degli aggiornamenti che riguardano il settore giovanile biancorosso, di aver definito la rescissione consensuale dei rapporti contrattuali con Andrea Fraternale e Ludovico Tatò.
La società ringrazia entrambi per il contributo offerto durante il periodo trascorso in biancorosso e per l’impegno profuso nello svolgimento delle rispettive attività, fino a guadagnarsi le convocazioni in prima squadra e, per Fraternale, anche l’esordio tra i professionisti.
Ad Andrea Fraternale e Ludovico Tatò vanno i migliori auguri per il prosieguo delle rispettive carriere e per il raggiungimento di nuove soddisfazioni professionali e personali".