A poche ore dal match con l'Inter, ancora dubbi sul campo di Bodo: l'ultima parola spetterà a Siebert

A Bodo in Norvegia continuano ad esserci preoccupazioni per le condizioni del terreno di gioco che fra poche ore dovrà ospitare l'andata del playoff di Champions League con l'Inter. Il campo sintetico nelle scorse ore è stato pulito dalla neve con alcuni mezzi pesanti che hanno però creato pieghe e avvallamenti che non sono ancora rientrati.

Già ieri durante la rifinitura il tecnico nerazzurro Cristian Chivu era sembrato preoccupato dallo stato del terreno di gioco, specialmente nei pressi delle linee laterali. Secondo SportMediaset una decisione definitiva in merito alla praticabilità del campo sarà presa solo questa sera e direttamente dall'arbitro Siebert nel momento dell'ispezione del campo prima della partita. Solitamente si tratta di una formalità, ma questa sera non sarà così. Dagli addetti al campo norvegesi filtra comunque fiducia, con gli avvallamenti che dovrebbero essere spianati prima del fischio d'inizio.