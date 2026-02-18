L'Inter sa come si vince sul sintetico: l'ultima volta Young Boys battuto 1-0 nel 2024

Pericolo sintetico per l'Inter. Ieri in rete giravano diversi video nei quali si vedeva Cristian Chivu testare il campo in erba artificiale del Bodo/Glimt, sul quale i nerazzurri giocheranno questa sera l'andata dei playoff di Champions League. I norvegesi però non sono solo questo e hanno giocatori di grande talento, come testimoniano le recenti vittorie contro Manchester City e Atletico Madrid.

C'è un precedente però che fa sorridere l'Inter. Il 23 ottobre 2024 gli uomini di Simone Inzaghi, a quei tempi seduto sulla panchina della squadra che poi diventerà vicecampione d'Europa, vinsero 1-0 a Berna contro lo Young Boys grazie a un gol di Marcus Thuram al 93'. Anche in quell'occasione si giocava su un sintetico, segno che Lautaro e compagni sanno come si fa a vincere su un terreno del genere.

Le circostanze ovviamente non sono le stesse e questo vale anche per l'importanza del match perché quella era una gara della League Phase e quindi un eventuale passo falso era rimediabile, oggi si giocherà una partita a eliminazione diretta e un errore può essere fatale. Dopo i ko di Juventus e Atalanta e l'eliminazione del Napoli, l'Inter è chiamata a riscattare un po' quella che è la situazione del calcio italiano nell'Europa che conta.