Bodo/Glimt, Knutsen: "Resteremo fedeli alla nostra idea, anche il sintetico può aiutarci"

Il tecnico del Bodo/Glimt, Kjetil Knutsen ha presentato la sfida con l'Inter ai microfoni di Prime Video: "Giochiamo in casa ed è un vantaggio per ogni squadra. Anche il sintetico può aiutare, ma siamo una buona squadra, di buona intensità, con un'idea chiara".

"Stiamo crescendo gara dopo gara e per noi è fantastico giocare contro una delle squadre più forti d'Europa. Resteremo fedeli alla nostra idea, studiamo sempre l'avversario per cui sappiamo come dobbiamo difendere basso e sappiamo come poter sfruttare il contropiede".

COME ARRIVA IL BODO - Imbattuti da tre gare in Europa, con una tradizione favorevole nei confronti giocati in casa contro le squadre italiane interrotta soltanto dalla recente sconfitta dello scorso novembre con la Juventus. Knutsen si affida all’undici tipo, schierato con l’ormai collaudato 4-3-3: Knutsen in porta, protetto dai centrali Bjortuft e Gundersen con Sjovold e Bjorkan sulle corsie laterali. Il capitano Berg sarà come al solito il perno della mediana, completata da Evjen e Brunstad Fet. Al centro dell’attacco Hogh, sostenuto da Blomberg e Hauge.

COME ARRIVA L’INTER - Chivu perde Calhanoglu e Frattesi, rimasti in Italia: il primo a causa di un affaticamento muscolare, il secondo per una sindrome influenzale. L’allenatore romeno farà qualche cambio rispetto alla formazione iniziale di sabato: dietro si va verso la conferma del trio Bisseck-Akanji-Bastoni. In mediana potrebbe rifiatare Zielinski, con Barella in regia insieme a Sucic e Mkhitaryan. Davanti l'unico certo del posto sembra Lautaro: Pio Esposito è leggermente favorito su Thuram e Bonny per far coppia con l'argentino.