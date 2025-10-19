A San Siro per ora vince la paura: poche emozioni, è 0-0 tra Milan e Fiorentina al 45'

Terminato il primo tempo di San Siro, all'intervallo Milan-Fiorentina è sullo 0-0..

Nonostante le assenze, a partire forte è proprio il Milan, che sugli sviluppi di una punizione al 5' trova Tomori in area. Il difensore inglese però calcia senza coordinazione e mette alto da buona posizione con il mancino. Al 21' altra dinamica praticamente identica, con Pavlovic che con il destro quasi dall'area piccola svirgola malamente, sprecando un'occasione davvero importante per l'1-0. Al 34' è una progressione di Modric a liberare lo spazio ad Athekhame, che crossa sul secondo palo senza trovare però Leao, leggermente in ritardo. Da menzionare al 41' il gesto tecnico di Maignan, che si complica la vita dopo un retropassaggio, ma sul pressing di Kean esegue un dribbling che diventa il miglior gesto tecnico dei 46 minuti giocati fin qui. Non è una sfida che fin qui ha regalato molte emozioni, con le due squadre che sembrano più preoccupate a difendere che a spingersi in attacco per vincere. Facile immaginare che la gara si sblocchi nella ripresa dal punto di vista dei ritmi, quando qualcuno dovrà necessariamente sbilanciarsi se vuole tentare di portare a casa i tre punti.

