Sassuolo, infortunio per Berardi: si ferma da solo e lascia il campo contro il Como
TUTTO mercato WEB
Problemi per Domenico Berardi. L'esterno numero 10 e capitano del Sassuolo si è fermato da solo in seguito ad uno scotto per contenere il pallone sulla fascia destra contro Alberto Moreno: al minuto 50 ha rallentato la corsa e si è toccato la gamba destra. Il giocatore non ce l'ha fatta a proseguire per un problema muscolare, ad entrare al suo posto Volpato.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Sarà la grande estate dei portieri sul mercato. Tutte le big sono pronte a cambiare ma chi lo farà davvero? Nessuno è al sicuro e c'è un grande nome che farà scattare il domino: è la decisione sul rinnovo di contratto col Milan di Mike Maignan
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile