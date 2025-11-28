Sauro Fattori: "Fiorentina, Dzeko ha sbagliato. La società non esiste, Vanoli non può fare tutto"

L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina, Sauro Fattori, ha parlato dell'ennesima sconfitta rimediata dai viola in Conference League contro l'AEK Atene durante la trasmissione "Garrisca al Vento" su Radio FirenzeViola. Queste le sue principali dichiarazioni:

"Questa è un'annata particolare e molto pericolosa. La situazione è pesante. In questo momento mi sembra di sparare sulla croce rossa. Non sono due o tre partite, qui sono tre mesi che siamo in questa situazione. Qualcuno prova a rialzare la testa, ma è un momento in cui è difficile farlo. Dzeko ha sbagliato nel modo in cui ha espresso il concetto. Lui poteva dire: 'Tifosi, dateci una mano'. La società non esiste, ora sono tutti a nascondersi, o meglio a evitare.

In questo momento le debolezze si ingrandiscono. Dare tutto in mano a Vanoli non gli rende il compito facile. Ieri ho sentito le sue parole in conferenza e ha ragione quando dice che da una situazione così non si esce in poco tempo. Sento dire che si deve giocare bene, ma non è così: qui si deve iniziare a vincere e fare punti. Ora andiamo a Bergamo, se magari ieri avessimo vinto con l'AEK avremmo avuto un morale diverso. Gli episodi poi come quelli dei fuorigioco non ti vengono incontro. Va anche detto che ognuno ha quello che si merita, e noi oggi ci meritiamo questo".