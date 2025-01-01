Adani: "Si diceva che era in discussione, invece ha fatto 3 vittorie. Conte sa quando intervenire"

L'ex difensore Daniele Adani, ospite come di consueto de La Domenica Sportiva, ha commentato così la vittoria del Napoli di Conte contro la Roma ieri sera all'Olimpico: "Di fronte abbiamo la capacità di Conte di incidere nel quotidiano, che è abbastanza chiara a tutti. Poi c’è chi strumentalizza, chi si inventa delle storie. Settimana scorsa, quando ho parlato di ca**ate, quando si diceva che Conte era in discussione otto giorni fa... Poi ha fatto tre vittorie di fila.

Conte ha sempre avuto lo spogliatoio e soprattutto la strada da seguire ben dritta davanti a sé. In precarietà ha cambiato sistema di gioco e ha fatto tre vittorie importanti: una in Champions, con Atalanta, e a Roma, con la Roma che è la squadra capolista del nostro campionato. Quindi la lucidità, la fermezza, anche la strategia che varia a seconda del momento dell’allenatore, la trovi nella risposta dei calciatori già dall’inizio. Neres e Lang, che erano due giocatori un po’ precari, e mi sembra che negli ultimi dieci giorni siano quelli che fanno la differenza".

Le parole di Conte dopo la vittoria di Roma

"Venire a Roma e farlo con autorità e personalità, correndo in avanti, non era semplice. La Roma è una ottima squadra, sono contento. Ho chiesto ai ragazzi di guardare l'avversario dritto negli occhi dall'inizio e lo hanno fatto. Detto questo, viviamo un momento di grande difficoltà per la indisponibilità dei giocatori che durerà ancora un po'. Non sono preoccupato, però spero che non accada qualcosa a questi giocatori che abbiamo. Nelle defezioni anche per tanto tempo la squadra ha risposto alla grande. Abbiamo cambiato sistema di gioco, tornando a quando sono arrivato per una questione numerica. Non potevamo fare in maniera diversa, dietro a Lobotka e McTominay abbiamo un jolly come Elmas e un ragazzo promettente del vivaio come Vergara che dovrà giocare perché ho bisogno di avere un'altra opzione in caso di altri infortuni di centrocampisti. I ragazzi stanno dimostrando che hanno entusiasmo, voglia e determinazione questo non dobbiamo smarrirlo mai perché l'anno scorso ci ha portato a vincere lo scudetto".