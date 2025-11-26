Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, Italia sempre terza e ripresa dalla Spagna
Con le partite del mercoledì di Champions League si aggiorna anche il Ranking UEFA stagionale per il 2025/2026, l'indicatore di rendimento che assegnerà un posto extra nella prossima edizione della massima coppa europea alle due nazioni meglio classificate in graduatoria.
Al netto della vittoria dell'Atalanta a Francoforte (che tiene quindi non troppo lontana la Germania), con la sconfitta dell'Inter a Madrid sul campo dell'Atletico, la Spagna raggiunge la nostra nazione nella classifica del ranking stagionale. In attesa dei prossimi capitoli.
RANKING UEFA STAGIONALE PER IL 2025/2026 AGGIORNATO
1. Inghilterra 10.500
2. Germania 9.428
- - - - - - - - - - - - -
3. Italia 9.000
4. Spagna 9.000
5. Portogallo 8.800
6. Cipro 8.500
7. Danimarca 8.125
8. Polonia 7.875
9. Francia 7.357
10. Belgio 6.500
