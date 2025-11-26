TMW Radio Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"

Ospite del pomeriggio di TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Massimo Caputi.

Napoli, vittoria convincente col Qarabag. E Conte che ha detto che il Napoli non era morto:

"Le dichiarazioni di Conte vanno e vengono. Da inizio stagione manda messaggi, anche un po' contraddittori. Qualcosa ci sfugge. E' una squadra che vive sulle qualità dei singoli e dell'energia di Conte, e per ottenere risultati deve comunque essere sintonizzata su questo. Il Napoli non fa spettacolo ma ha elementi importanti e se non gioca con una certa intensità mentale e fisica fatica".

McTominay come Tardelli?

"Ha delle dinamiche di inserimento simili. E' il prototipo del calciatore di Conte, ha la forza fisica e l'intensità per fare le due fasi, è quello che fa la differenza. E' indubbio che con Anguissa siano i più importanti del Napoli".

Il Napoli è tornato?

"Dico che se fai anche mercato a gennaio e non vinci il campionato, è un flop. Ci sono due aspetti poi da valutare: ci sono tanti infortuni muscolari e questo deve far riflettere. Conte poi incide quando può lavorare tutta la settimana, e non potendolo fare quest'anno per la Champions ha inciso sull'adattamento dei nuovi".

Inter all'esame Atletico:

"Partita difficile su un campo difficile ma l'Inter ha personalità, e ha accumulato punti importanti nelle prime quattro partite. Se la giocherà".

E nel weekend Roma-Napoli:

​​​​​​​"E' una partita importante con un risultato che peserà. Una vittoria sposta. Alla Roma una vittoria darebbe una bella spinta, così come per il Napoli. Può incidere sull'andamento delle squadre".