De Ketelaere, prestazione totale: gol, assist e premio di MVP della UEFA in Eintracht-Atalanta

Charles De Ketelaere si prende la scena nella notte in cui l’Atalanta riscrive la storia della Champions League. A Francoforte, mentre la Dea colpisce tre volte in cinque minuti - impresa mai riuscita prima a una squadra italiana - il belga recita il ruolo di protagonista assoluto, meritandosi un 7,5 in pagella e la nomina a Giocatore della Partita da parte del Gruppo di Osservatori Tecnici UEFA.

Schierato da Palladino partendo nominalmente da destra, De Ketelaere interpreta il ruolo con libertà e intelligenza, muovendosi su tutto il fronte offensivo e trovando tra le linee la zona in cui può essere realmente devastante. E infatti lo è. Prima manda in porta Lookman con un assist perfetto per il 3-0, poi firma lui stesso una delle tre reti che tra il 60’ e il 65’ travolgono l’Eintracht.

Numeri e sensazioni coincidono: 4 occasioni create, 5 dribbling riusciti su 6 tentati, 9 duelli vinti su 13. Statistiche che raccontano una prestazione di qualità, personalità e continuità, la conferma di un giocatore ormai pienamente dentro il progetto e sempre più centrale nel sistema offensivo di Palladino.

Con un riferimento davanti a cui appoggiarsi e attorno al quale muoversi, De Ketelaere sembra esaltarsi: diventa imprevedibile, fluido, difficile da leggere. Una notte da leader tecnico, forse la più bella da quando veste il nerazzurro. E per l’Atalanta, la sensazione è che sia solo l’inizio.