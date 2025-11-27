Inquietante conferma Inter: anche con l'Atletico buona prova, ma altro ko con una big

Dopo il derby di domenica, per l'Inter arriva un altro passo a vuoto, questa volta in campo europeo. I nerazzurri devono arrendersi contro l'ostico Atletico Madrid, ma al termine di una sfida disputata quantomeno alla pari, e nella quale la beffa è arrivata tra l'altro a palla ferma e a tempo quasi scaduto. Al 93' la doccia gelata arriva da parte di Gimenez.

Per l'Inter e per il suo allenatore Chivu, arriva una nuova e inquietante conferma. Nei big match i nerazzurri non sfigurano mai, ma allo stesso tempo non riescono proprio a vincere. Anzi, ultimamente sono state fin troppo le sconfitte 'propositive', come le avrebbe definite qualche ironico commentatore del panorama. Anche a Madrid la prestazione dell'Inter è stata positiva, ma i punti portati a casa sono zero. In Champions è comunque il primo passo falso, finora erano solo vittorie.

Chivu non può che rammaricarsi per l'ennesima bella prova in un big match alla quale però segue una sconfitta: "Io ho fumato tre sigarette una dopo l'altra, alla squadra ho detto le cose che dovevo dire. C'è tanto rammarico, non meritavamo di perdere però purtroppo ultimamente portiamo a casa quasi nulla. Ho visto grande amarezza negli occhi dei giocatori, ma il calcio è questo e dobbiamo reagire facendo di tutto per uscire da questa situazione".