Fantacalcio, i migliori centrocampisti delle prime 12 giornate
TUTTO mercato WEB
Ecco i 5 migliori centrocampisti per fantamedia delle prime 12 giornate presi da Fantalab.
1 - Pulisic: 8 presenze - fantamedia 8, 50 - media voto 6.75 - 5 gol - 2 assist
2 - Nico Paz: 12 presenze - fantamedia 8.04 - media voto 6.62 - 5 gol - 3 assist - 2 ammonizioni
3 - Kostic: 5 presenze - fantamedia 7.90 - media voto 6.50 - 2 gol 1 assist
4 - Calhanoglu: 10 presenze - fantamedia 7.65 - media voto 6.45 - 5 gol - 1 assist - 2 ammonizioni
5 - Orsolini: 12 presenze - fantamedia 7.29 - media voto 6.25 - 5 gol - 1 assist - 1 ammonizione
Altre notizie Fantacalcio
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Ora in radio
09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
11:05Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile