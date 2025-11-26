TMW Radio Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"

A commentare le notizie del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni.

Come ha visto la Juve di Spalletti col Bodo?

"E' ancora presto per parlare di ripresa. Che lui sia bravo lo sappiamo, credo che ci vorrà ancora un mesetto per vedere veramente qualcosa di Spalletti. Ora vediamo delle scelte come Koopmeiners dietro, dei cambi, è in esplorazione. A me non mi piace Koop lì dietro, è per farlo giocare e perché ci sono delle assenze. Non fa nè bene nè male, quando troverà un'ala più veloce andrà in difficoltà. Ha un buon piede ma resta un centrocampista".

E il Napoli di Conte è tornato?

"Quando ha una difficoltà sembra che debba venire giù tutto. Ma certe cose le ha fatte sempre. Non è una notizia, è sempre stato questo Conte. Quando vede cose che non vanno, che si è scarichi di energie, dice certe cose. E' uno che vive di una carica energetica, poi è stato sfortunato con gli infortuni, e un po' lo ha pagato".

Se dovesse intervistare un personaggio attuale, chi sentirebbe?

"Uno che può dirmi delle cose. Non ho mai intervistato dei ventenni, che non possono raccontare nulla. Serve qualcuno di interessante, magari Modric, fatto in una certa maniera è interessante. E poi chi può far casino è Lautaro, che può raccontare cose diverse".

Come vede il Como per il titolo?

"Non considero neanche la Roma, pensate per il Como. Mi diverte, vedi un calcio che in Italia sul piano tecnico non ha paragoni, anche se il Bologna fa molto bene. Vedo Inter e Napoli, alla Roma mancano diverse cose. Gasp sta facendo cose straordinarie ma non è ancora da Scudetto. E' un campionato fermo. Se mi dai un centravanti e un esterno alla Roma, ma possono farlo? Zirkzee è un signor calciatore ma non è un bomber. Alla Roma serve uno non per giocare meglio ma per fare gol".

E il Milan?

"Vedo più il Milan della Roma, ma non vedo neanche il Milan. Punto solo su Inter e Napoli. Il Napoli è lì con una serie di assenze clamorose...".

Come mai mancano i veri bomber in Serie A?

"E' inspiegabile. Ma diverse squadre non hanno in centravanti vero. E' un momento però, poi tra un po' cominceranno a segnare anche loro".

Lazio, Lotito ha fissato il prezzo?

"No, dice solo quanto vale. Hanno pagato 1,2 mld il Milan, con tutto il rispetto per la Lazio...Lotito venderà quando lo dirà, ma a lui piace essere bersaglio. Ha creato una rottura enorme con la tifoseria, ma io non faccio sponda affinchè venda. Qui non ci sono le condizioni per vendere. per me però un giorno ci sarà la volontà e non credo neanche in tempi troppo lunghi. Deciderà di passare la mano ma non per 850 mln, nessuno te li darà".

Tra Yildiz, Soulé e Paz chi preferisce?

"Soulé è cresciuto ma è terzo. Yildiz è cresciuto, ha grande potenziale ma quando vedo giocare Paz divento matto. Mi piace la semplicità come gioca, come lotta, ha una completezza incredibile. Yildiz è un ragazzo di grande equilibrio e gli auguro di crescere davvero tanto, ma Paz è destinato a diventare un fenomeno. Soulé sta facendo molto bene, entra poco in area e dovrebbe farlo di più. Yildiz con Spalletti può crescere tanto, così come Soulé con Gasperini. Ci sono allenatore che sono capaci di farti crescere e trovare soluzioni diverse. Soulé sta cominciando a variare, perché l'allenatore glielo chiede".

La Fiorentina si salverà? E Palladino risolleverà l'Atalanta?

"L'Atalanta è una buona squadra, Palladino farà meglio di Juric ma non ritornerà tra le prime quattro. Sulla Fiorentina dico che i numeri dicono che non si salverà, ma possono succedere tante cose, ma ha la rosa per fare bene e uscirne".