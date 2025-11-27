Gol e spettacolo in Champions League: Arsenal al comando, Mbappé trascina il Real

Gol e spettacolo nelle serata di Champions League. L'Arsenal ha battuto 3-1 il Bayern Monaco, mentre il Real Madrid, trascinato da uno straordinario Mbappé ha rifilato 4 reti ad un Olympiacos mai domo. 5-3 per il PSG contro il Tottenham, mentre il Liverpool è caduto clamorosamente in casa contro il PSV: 4-1 il punteggio finale in favore della squadra di Eindhoven. Infine rotondo successo dello Sporting Club contro il Club Brugge. Nelle gare delle 18.45 il Copenhagen ha battuto 3-2 il Kairat, mentre Pafos-Monaco è terminata 2-2.

La nuova classifica vede l'Arsenal sola al comando. Alle spalle dei Gunners quattro squadre a 12 punti: PSG, Bayern Monaco, Inter e Real Madrid. L'Atalanta di Palladino fa un bel salto in avanti e sale al decimo posto, mentre il Liverpool, sconfitto in casa dal PSV, scende in 13ª posizione.

Champions League, i risultati della serata

Pafos-Monaco 2-2

5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)

Copenhagen-Kairat 3-2

26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)

Arsenal - Bayern Monaco 3-1

22' Timber (A), 32' Karl (B), 69' Madueke (A), 76' Martinelli (A)

Atletico Madrid - Inter 2-1

9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 90+3' Gimenez

Eintracht Francoforte - Atalanta 0-3

60' Lookman, 62' Ederson, 65' De Ketelaere

Liverpool - PSV 1-4

6' Perisic (P), 16' Szoboszlai (L), 56' Til (P), 73' e 90+1' Driouech (P)

Olympiakos - Real Madrid 3-4

8' Chiquinho (O), 22', 24', 29', 60' Mbappe (R), 52' Taremi (O), 81' El Kaabi (O)

PSG - Tottenham 5-3

35' Richarlison (T), 45' e 53' Vitinha (P), 50' e 72' Kolo Muani (T), 59' Ruiz (P), 65' Pacho (P)

Sporting CP - Club Brugge 3-0

24' Quenda, 31' Suarez, 70' Trincao

I risultati di ieri in Champions League

Ajax - Benfica 0-2

6' Dahl, 90' Barreiro

Galatasaray - Royale Union SG 0-1

57' David

Bodo/Glimt - Juventus 2-3

27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)

Chelsea - Barcellona 3-0

27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

23' Grimaldo, 54' Schick

Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1

6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)

Napoli - Qarabag 2-0

65 McTominay, 72' aut.Jankovic

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0

Di seguito la classifica aggiornata:

1 Arsenal 15 (+13)

2 PSG 12 (+11)

3 Bayern 12 (+9)

4 Inter 12 (+9)

5 Real Madrid 12 (+7)

6 Dortmund 10 (+6)

7 Chelsea 10 (+6)

8 Sporting 10 (+6)

9 Manchester City 10 (+5)

10 Atalanta 10 (+1)

11 Newcastle 9 (+7)

12 Atl. Madrid 9 (+2)

13 Liverpool 9 (+2)

14 Galatasaray 9 (+1)

15 PSV 8 (+5)

16 Tottenham 8 (+3)

17 Leverkusen 8 (-2)

18 Barcellona 7 (+2)

19 Qarabag 7 (-1)

20 Napoli 7 (-3)

21 Marsiglia 6 (+2)

22 Juventus 6 (0)

23 Monaco 6 (-2)

24 Pafos 6 (-3)

25 Royale Union SG 6 (-7)

26 Club Brugge 4 (-5)

27 Ath. Bilbao 4 (-5)

28 Francoforte 4 (-7)

29 FC Copenhagen 4 (-7)

30 Benfica 3 (-4)

31 Slavia Praga 3 (-6)

32 Bodo/Glimt 2 (-4)

33 Olympiakos 2 (-8)

34 Villarreal 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-10)

36 Ajax 0 (-15)